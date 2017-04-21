الاثنين القادم..انطلاق اعمال المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

تبدأ في العاصمة صنعاء الاثنين القادم فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي والبحث العلمي والمعرض اليمني الثالث للاختراعات والمعرض الهندسي الأول للمشاريع والإبداعات تنظمه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.



وأوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور عبدالله الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤتمر الذي تستضيفه جامعة صنعاء علي مدي ثلاثة أيام يهدف إلي التأكيد علي دور البحث العلمي في نهضة وتطور اليمن وتنميته وازدهاره، باعتبار البحث العلمي مفتاح التنمية الحقيقية والمستدامة والمساهمة في حشد الطاقات والهمم للعمل والإنتاج المبني علي أساس علمي متين.







وأكد أن المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من الباحثين والمفكرين وشركاء التنمية الوطنية في القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني سيناقش تحديات البحث العلمي والمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسبل مواجهتها من خلال وضع الحلول والمعالجات المقترحة .







وأشار نائب الوزير إلي أن المؤتمر سيتطرق إلي تحديد الأولويات الوطنية وتسخير الموارد والطاقات للبحوث والدراسات الموجهة نحوها إضافة إلي تدشين الشراكة الوطنية في البحث العلمي المرتبط بأولويات التنمية .







من جانبه أوضح وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي أن المؤتمر الذي سيعقد برعاية المجلس السياسي الاعلي تحت شعار " البحث العلمي واحتياجات التنمية في اليمن " سيتناول ثلاثة محاور حول "البحث العلمي في اليمن -الواقع والأداء و دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، ومحور آلية تطوير وتمويل البحث العلمي.



وأشار الدكتور الشراجي إلي أن المشاركون سيقدمون عددا من الرؤى والأوراق البحثية حول الموضوعات المتعلقة بمحاور المؤتمر واستعراض الأبحاث والتجارب المتميزة وإثراءها بالأفكار والملاحظات بغرض الخروج بنتائج وتوصيات علمية قابلة للتنفيذ.

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