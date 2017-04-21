وزير الأشغال يتفقد الأضرار التي لحقت بالجسور والطرق بمحافظتي صعده وعمران [21/أبريل/2017] صعدة - سبأ:

تفقد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق الأضرار التي تعرضت لها شبكة الطرق والجسور التي يستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم بشكل متكرر ومتعمد في محافظتي عمران وصعده ومديرياتها الحدودية والقطاعات الحكومية وممتلكات المواطنيين والبنية.



و اطلع الوزير ومعه وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم على حجم الأضرار للطرق والجسور في محافظة عمران نتيجة استهداف العدوان لها والمعالجات التي تمت والصعوبات التي تواجه وحدة الطوارئ بالمؤسسة العامة للطرق والجسور لاستكمال الأعمال، الأمر الذي جعل المعدات عرضة للجرف جراء السيول الكبيرة التي تمر في هذه التحويلات والجسور لعدم استكمال الأعمال المتبقية فيها.



كما اطلعا على حجم الأضرار التي تعرضت لها شبكة الطرق والجسور في محافظة صعدة الحدودية ومديرياتها جراء الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل طيران العدوان للطرق والجسور والعاملين في وحدة الطوارئ التابعة للمؤسسة أثناء عملهم في فتح الطرقات وعمل المعالجات السريعة لجعلها مفتوحة أمام الجميع.







إلى ذلك زار الوزير عدداً من الشوارع الداخلية لمحافظة صعدة واطلع على الأعمال تقوم بها وحدة الطوارئ من رفع للمخلفات وأعمال الترميمات للشوارع جراء العدوان ، واطلع على حجم الأضرار والقصف التي تعرضت لها كل القطاعات الحكومية وممتلكات المواطنين والبنية التحتية في المحافظة.



واستمع وزير الأشغال من رئيس وحدة الطوارئ كبير المهندسين بالصندوق المهندس نبيل المؤيد إلى شرح عن المهام التي تقوم بها الوحدة لجعل الطرق مفتوحا أمام المواطنين والمركبات بعد استهدافها بشكل مباشر من قبل العدوان والبرامج اللازمة لإعادة التأهيل للطرق والجسور المستهدفة.



وأشار الوزير مطلق إلى أن كل قطاعات الوزارة تقوم بأعمال استثنائية لتحبط مخططات تحالف العدوان في فتح الطرقات وعمل تحويلات بديلة وبما يجعل الحركة على شبكة الطرق والجسور مفتوحة بشكل دائم أمام المركبات والمواطنين والسلع المختلفة..مؤكدا أن العاملين في لأشغال العامة والطرق يعملون على مدار الساعة معرضين حياتهم للخطر حيث كانوا أهدافا لطيران العدوان أكثر من مرة في سبيل إعادة بناء وفتح الطرق والجسور التي يدمرها العدوان بشكل متواصل ومتكرر في كل المحافظات وبما يحافظ على شرايين الوطن متصلة مع بعضها البعض عبر إجراء معالجات سريعة لفتح المسارات وبما يسهل حركة المرور وتنقل المواطنين.



ولفت وزير الأشغال إلى أنه ورغم حجم الدمار الذي لحق بشبكة الطرق والجسور إلا أن العدوان لم يحقق هدفه الخبيث الرامي إلى فصل المحافظات اليمنية عن بعضها ومحاولة خنقها وفرض حصار داخلي لا يقل خطورة عن الحصار الخارجي.



كما عبر الوزير عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني والبنك المركزي وكاك بنك لتسهيل أعمال الوزارة الطارئة انطلاقا من إيمانهم بأهمية إعادة وفتح الطرقات والجسور .



رافقه خلال الزيارة مدير عام المشاريع بالمؤسسة مهندس شوقي القيلي ومدير عام الإعلام والتوعية سمير النجار ونائب مدير فرع المؤسسة بصعدة مهندس عارف السامعي.

سبأ