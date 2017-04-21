جمعية الرعاية الصحية تدشن غدا السبت المخيم 13 لجراحة العيون بجبل رأس في الحديدة [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

تدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة غد السبت بمركز القهرة الصحي بمديرية جبل رأس محافظة الحديدة المخيم الطبي المجاني الـ 13 لجراحة العيون بالتعاون مع فاعلي خير.



وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الذي يستمر أسبوع يأتي في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة تحت شعار "رحماء بينهم" .. مشيرا إلى أن المخيم يهدف لإجراء 100 عملية جراحية في مجال المياه البيضاء ، الظفرة الملتحمة ، إزالة الأكياس الدهنية من الجفون.







ولفت الدكتور العطاب إلى أن المخيم الذي تنفذه الجمعية بالتنسيق مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة العامة يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في المديرية والمديريات المجاورة نظرا للظروف المادية الصعبة جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر على البلاد الذي زاد من الأعباء الإقتصادية والصحية للمواطنين.



وأشار إلى أن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة نفذت 12 مخيم طبي مجاني أجرت خلالها (1189) عملية في اختصاصات الجراحة لعامة وجراحة العيون وجراحة الأنف والأذن والحنجرة .



وبين وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط أنه تم معاينة 20 ألف و 987 حالة في جميع الاختصاصات في محافظات الحديدة وصعده عمران وحجة ، وتم صرف 10 ألاف و 429 وصفة طبية .



ودعا الدكتور العطاب كافة رجال المال والأعمال والخيرين إلى المشاركة في دعم هذا المخيم الذي سيقدم خدماته مجانا للمرضى في المديرية وذلك في إطار مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الغاشم.

سبأ