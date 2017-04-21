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مكتب صناعة أمانة العاصمة يضبط 36 مخالفة تموينية ويحرز 24.5 طن مستلزمات طبية في أسبوع
[21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
ضبطت الفرق الميدانية لمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خلال الأسبوع الماضي 36 مخالفة غذائية وتموينية في عدد من المنشآت التجارية بالأمانة.

   وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت خلال الفترة من 15 -19 أبريل الجاري في مديريات الأمانة العشر العديد من المخالفات التموينية والغذائية .. مشيرا إلى أن المخالفات شملت بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة ومخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية وسيئة التخزين.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية حرزت وحصرت خلال الفترة ذاتها كمية 24.5 طن مستلزمات طبية وأحبار  وقطع غيار الكترونية  تمهيدا لإتلافها حسب طلب إحدى الشركات التجارية ، إضافة إلى ضبط قرابة 450  كرتون حلاوة طحينية وتمور بمختلف أنواعها بينها تمر عراقي مخالف للمواصفات اليمنية في فترة الصلاحية ومشروبات غازية وشراب قوة وأناناس وخوخ ودقة ومكرونة تالفة وغير صالحة للاستهلاك وشامبوهات مشكوك في تاريخ الصلاحية .

ولفت إلى أنه تم أيضا ضبط وتحريز  624 كيس فول عبوة 20 كجم  مسوس وبطاريات صغيرة تالفة ، إلى جانب  إتلاف طن واحد مواد غذائية متنوعة منتهية وتالفة غير صالحة للاستهلاك .

 

  وبين الخولاني أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية (الغرامة المالية، المصادرة ) حيال ست مخالفات تموينية، وإحالة ست قضايا أخرى إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، إضافة إلى تحرير تسعة محاضر ضبط مخالفة لتسع منشآت تجارية رفضت السماح للجان من ممارسة عملية التفتيش.

وجدد مدير مكتب صناعة وتجارة العاصمة صنعاء  أن فرق التفتيش الميدانية التابعة للمكتب ستواصل حملات النزول الميداني إلى الأسواق والمحالات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك للتأكد من مدى صلاحية السلع والمواد الغذائية، وضبط المخالفات التموينية ومخالفات الأسعار.
سبأ
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