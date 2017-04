Le 2e anniversaire de frapper un quartier résidentiel à Sana'a par la mère de bombes [20/أبريل/2017]



SANA'A, 20 Avril (SABA)- Aujourd'hui, est le 2e anniversaire de frapper un quartier résidentiel à Sana'a par la mère de bombes, au lundi matin, 20 avril 2015.



Un énorme volcan entre en boule de feu a produit après une frappe aérienne saoudienne sur une montagne, surplombant les bâtiments résidentiels à proximité du quartier Hadah ,, tuant plus de 84 et 800 autres blessés.



Il y avait un coup de feu dans tous les médias locaux ce jour-là « nuages comme une rose sur Fag Atan vu de miles autour Sana'a, les ambulances se ruent sur le site des explosions, les rues sont jonchées de verre, les habitants se bousculent pour le logement, les devantures de magasins sont brisées et les fenêtres des bâtiments sont soufflées, le ministère de la santé appelle les citoyens à donner du sang, tous les vidéos et photos des explosions et les dégâts qu'ils ont causés, sur les médias sociaux".



L'attaque a été par GBU-43 / B Massive à la bombe (de MOAB), surnommée " la mère de toutes les bombes", vers 10h30 dans la région Faj Attan, les bâtiments sont détruits à trois kilomètres à côté de la montagne, les ruinés de 200 voitures et plus de 80% pour remplacer la maison de l'extérieur.



Aujourd'hui, le 2ème anniversaire de l'attaque vient avant 2 ans pour une autre attaque qui ciblait la montagne Nugm à l'Est de Sana'a par une bomb neutron .



Depuis le 15 Mars, l'Arabie a utilisé des bombes interdites pour frapper les quartiers résidentiels, selon HRW et Amnesty International, mettant en vedette un exemple « de la coalition dirigée par l'Arabie utilisé les bombes à sous-munitions au Yémen".



