محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة أكثر من 80 من الغزاة والمرتزقة بعملية نوعية لوحدة خاصة شمال المخا تعز - سبأ :



نفذت وحدة خاصة من الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية استهدفت تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال مديرية المخا بمحافظة تعز، ومصرع وإصابة العشرات منهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة خاصة من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية نوعية شمال المخا استهدفت تجمعات الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي .



وأكد المصدر مصرع وإصابة اكثر من 80 من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات ومرتزقة جنجويد وجنود إماراتيين.



وأشار المصدر إلى أن العملية فاجأت العدو وتمت وفق أساليب عسكرية حديثة.

سبـأ [20/أبريل/2017]سبـأ