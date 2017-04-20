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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 10:58:38م
مصرع وإصابة أكثر من 80 من الغزاة والمرتزقة بعملية نوعية لوحدة خاصة شمال المخا
نفذت وحدة خاصة من الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية استهدفت تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال مديرية المخا بمحافظة تعز، ومصرع وإصابة العشرات منهم.
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  محلي
مصرع وإصابة أكثر من 80 من الغزاة والمرتزقة بعملية نوعية لوحدة خاصة شمال المخا
[20/أبريل/2017]
تعز - سبأ :

 نفذت وحدة خاصة من الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية استهدفت تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال مديرية المخا بمحافظة تعز، ومصرع وإصابة العشرات منهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة خاصة من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية نوعية شمال المخا استهدفت تجمعات الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي .

وأكد المصدر مصرع وإصابة اكثر من 80 من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات ومرتزقة جنجويد وجنود إماراتيين.

وأشار المصدر إلى أن العملية فاجأت العدو وتمت وفق أساليب عسكرية حديثة.

سبـأ
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