محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذكرى الثانية لجريمة العدوان بالأسلحة المحرمة دوليا بفج عطان بالعاصمة صنعاء صنعاء - سبأ :



يصادف اليوم الذكرى الثانية لجريمة تحالف العدوان السعودي الأمريكي باستهداف حي فج عطان بالعاصمة صنعاء بقنبلة فراغية خلفت دمارا واسعا بالمنطقة في واحدة من أبشع جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب اليمني.



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم الـ 20 من إبريل 2015م سلسلة غارات إجرامية باستخدام أسلحة محرمة دوليا على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال وتدمير منزل ومنشآت خدمية وحكومية.



وأوضح المركز القانوني للحقوق والتنمية أن طيران تحالف العدوان السعودي ألقى قنبلة فراغية على فج عطان بالعاصمة صنعاء ذات تأثير واسع ومدمر تسببت في استشهاد (120) مواطنا وإصابة (610) آخرين بينهم نساء وأطفال إضافة إلى تدمير آلاف المنازل والشركات والمدارس والمساجد والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.



وأشار المركز في بيان صادر عنه تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن طيران العدوان شن في مثل هذا اليوم أيضا غارة على محافظة حجة ما أدى إلى استشهاد (24) مواطنا وإصابة (150) أخرين، كما شن غارة على محافظة صعدة تسببت في تدمير منازل واستشهاد (19) مواطنا بينهم طفل وامرأة وإصابة (25) بينهم خمسة أطفال وست نساء.



وبين المركز أن طيران تحالف العدوان شن أيضا في مثل هذا اليوم غارة على محافظة الحديدة نتج عنها تدمير منازل المواطنين على رؤوسهم واستشهاد تسعة مواطنين وإصابة عشرة أخرين.

سبـأ [20/أبريل/2017]سبـأ