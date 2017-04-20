محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط خلية اجرامية تابعة لحزب الإصلاح وقوى العدوان بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ :



ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة الحديدة القبض على خلية إجرامية تابعة لحزب الإصلاح وقوى العدوان.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ان الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة الحديدة وبعد عمليات رصد ومتابعة وتحريات تمكنت من ضبط عناصر إجرامية تابعة لحزب الإصلاح وقوى العدوان.



وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت قيام عناصر هذه الخلية برفع احداثيات مقرات حكومية ومواقع عسكرية وامنية في مديريات الساحل وجنوب الحديدة وارتكاب جرائم قتل وجرائم تخابر مع العدو ونقلوا له معلومات عسكرية وامنية مهمة .



ولفت المصدر الأمني الى ان المضبوطين يعتبرون من اخطر العناصر الاجرامية المطلوبين للأجهزة الأمنية .. مثمنا جهود رجال الأمن واللجان الشعبية وتعاون المواطنين في ضبط هذه الخلية.



وقال المصدر " إن هذا الانجاز الامني في المحافظة يؤكد اليقظة العالية في التصدي والمتابعة لعناصر العمالة والاجرام وخلايا الطابور الخامس الذين باعوا اوطانهم لقوى الغزو والاحتلال".



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.. داعيا المواطنين الى المزيد من التعاون والابلاغ عن اي عناصر مشبوهة لما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة .

سبـأ [20/أبريل/2017]سبـأ