محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة الخبز الراجلة تواصل طريقها إلى ميناء الحديدة صنعاء - سبأ :



تواصل مسيرة الخبز المدنية الراجلة طريقها إلى ميناء الحديدة بعد ساعات من وصولها مديرية مناخة بمحافظة صنعاء.



واكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال ورئيس اللجنة التحضيرية للمسيرة الدكتور شفيع ناشر، إصرار المشاركين بالمسيرة على إيصال رسالتهم لشعوب العالم برفضهم أي اعتداء أو إغلاق لميناء الحديدة.



فيما أوضح رئيس اللجنة الإعلامية لمسيرة الخبز عزالدين الشرعبي أن المشاركون في المسيرة مستمرين في المشي وسط ترحيب كبير من المواطنين على طريق الخط العام.



ونوه باستقبال السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية والمواطنين في مديرية مناخة.. لافتا إلى أن المسيرة في ازدياد مع انضمام الشباب والشخصيات الاجتماعية.



وكانت مسيرة الخبز الراجلة انطلقت صباح اليوم من مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء إلى مديرية مناخة مواصلة طريقها إلى ميناء الحديدة.

سبـأ [20/أبريل/2017]سبـأ