محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شبكة اليمن للتمويل الأصغر تختتم دورة التقارير الإدارية صنعاء - سبأ :



اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية الخاصة بكتابة التقارير الإدارية لمؤسسات وبرامج التمويل الأصغر نظمتها شبكة اليمن للتمويل الأصغر بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.



تلقى خلال الدورة التي استمرت خمسة أيام 18 متدربا ومتدربة من مختلف مؤسسات التمويل الأصغر، مهارات علمية وعملية في كيفية كتابة التقارير الإدارية المختلفة.



وتضمن برنامج الدورة مقدمة عن التقارير الإدارية والجداول والرسوم والأشكال، والاتصال الفعال في إعداد وكتابة التقارير والناحية الموضوعية والشكلية للتقرير وأنواع الاتصالات الإدارية ونماذج مختلفة من التقارير الإدارية، وخطوات ومراحل كتابة التقرير والهيكل العام للتقرير.

سبـأ [20/أبريل/2017]سبـأ