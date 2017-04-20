فتح مظاريف لتنفيذ خمسة مشاريع مياه بمديريتي همدان وبني حشيش بتمويل اليونيسيف [20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:



جرى بمؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية اليوم فتح مظاريف العطاءآت لتنفيذ خمسة مشاريع مياه وإصحاح بيئي بمديريتي همدان وبني حشيش بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وعقب فتح المظاريف أكد وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبد الغني محمد أهمية دور مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية في إعلان مناقصة وفتح المظاريف وتحليل العروض أمام الجهات الحكومية والمتنافسين والمانحين بإعتبار هذه الخطوة لأول مرة تجري لمؤسسة إغاثية.



وأشار إلى أن تنفيذ مشاريع مياه بمديريتي همدان وبني حشيش من قبل مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد خطوة إيجابية تلبي إحتياجات المواطنين من مشاريع البنية التحتية في المياه كونها تعرضت للإستهداف من قبل طيران العدوان.



ودعا منظمات المجتمع المدني إلى حذو مؤسسة العطاء وتلبية إحتياجات المواطنين من المشاريع وخاصة في قطاع المياه والخدمات وغيرها.



فيما أوضح رئيس مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية توفيق أحمد حسين أن مشروع المياه والإصحاح البيئي الذي تنفذه المؤسسة بهمدان وبني حشيش بتمويل اليونيسيف يهدف لإنشاء وتركيب وإعادة صيانة وتأهيل خمسة مشاريع مياه ريفية لسكان خمس مناطق بالمديريتين.



وأشار إلى أن عدد المتقدمين لتنفيذ تلك المشاريع 60 مقاولا.



من جانبه أشاد ضابط برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف اسعد السعدي بالشفافية التي تنتهجها مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية من خلال تحليل العطاءآت المتقدمة لتنفيذ المشاريع بحضور رسمي.. لافتا إلى أن هذا يعزز من الثقة بين المانحين والمنظمات المحلية.



حضر فتح المظاريف وكيل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل علي صالح عبدالله ومدير عام مياه الريف بصنعاء عبد الخالق شرهان ونائب رئيس المؤسسة العامة للمياه مروان الحرازي.

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