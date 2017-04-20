ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 07:46:33م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
تقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا يوم غد الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
آخر الأخبار:
فتح مظاريف لتنفيذ خمسة مشاريع مياه بمديريتي همدان وبني حشيش بتمويل اليونيسيف
مدير مكتب الصحة وممثل اليونيسيف باليمن يتفقدان العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
محافظ إب يطلع على سير العمل وأوضاع جامعة إب
تفكيك عبوة ناسفة زرعت في منطقة جبن بمحافظة الضالع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مدير مكتب الصحة وممثل اليونيسيف باليمن يتفقدان العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
[20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد مدير مكتب الصحة العامة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر وممثل منظمة اليونيسيف في اليمن ميرتشل ريلانيو سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان.

واطلع مدير مكتب الصحة وممثل اليونيسيف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في أقسام خدمات رعاية الحوامل والأمومة والطفولة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومعالجة أمراض سوء التغذية لدى الأطفال والمشورة التغذوية والتحصين.

واستمع الدكتور المنتصر وميرتشل ومعهما نائب ممثل اليونسيف في اليمن تشيرين ومدير مكتب اليونيسيف بمنطقة صنعاء وليد نعمان، من مدير المستشفى الدكتور مطهر مرشد إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه سير العمل والإحتياجات الضرورية.

وثمن مدير مكتب الصحة بصنعاء دعم اليونيسيف للقطاع الصحي بالمحافظة ومنها مستشفى 22 مايو .. مطالبا المنظمة بتوسيع الدعم ليشمل خدمات معالجة الأطفال بصورة عامة واستكمال البنية التحتية للمستشفى.

فيما أشاد ممثل منظمة اليونيسيف باليمن بما لمسه من عناية وتنظيم ورعاية للمرضى في كافة أقسام المستشفى .

كما زار فريق اليونيسيف مدرسة المحجر بمديرية همدان واطلع على الفصول الدراسية ومرفقات المدرسة، واستمع من نائبي مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي ومكتب التربية بالمديرية عبدالله الخلقي إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.

وأكد ممثل منظمة اليونيسيف إستعداد المنظمة تقديم مزيد من الدعم للقطاع التربوي بحسب إمكانات اليونيسيف، وزار فريق منظمة اليونيسيف  نادي شباب همدان بمنطقة الجاهلية.

رافق فريق اليونيسيف في الزيارة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة راجح الخرام ومسئول برنامج الصحة والتغذية بالمنظمة الدكتور فهيم الحاج ومدير الرعاية الصحية الأولية بالمكتب الدكتور أحمد شرف الدين.
سبأ
  المزيد من (محلي)
فتح مظاريف لتنفيذ خمسة مشاريع مياه بمديريتي همدان وبني حشيش بتمويل اليونيسيف
محافظ إب يطلع على سير العمل وأوضاع جامعة إب
تفكيك عبوة ناسفة زرعت في منطقة جبن بمحافظة الضالع
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تدشن معمل إنتاج البلك في الإصلاحية المركزية بعمران
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في موزع بتعز بصاروخ زلزال 2 وقصف مدفعي
ندوة بجامعة صنعاء حول المنافقين والعملاء والطابور الخامس
إحتفال بتخرج 50 طالبا وطالبة من أكاديمية العميد بمحافظة إب
مؤسسة خديجة للتنمية بصنعاء تختتم برنامج تدريبي حول بناء السلام وحقوق الإنسان
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدعو للمشاركة في مسيرة المشاعل والشموع مساء اليوم
إحتفال بتخرج 72 طالبا وطالبة من الجامعة الوطنية بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدعو للمشاركة في مسيرة المشاعل والشموع مساء اليوم
[20/أبريل/2017]
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منزل بمديرية المتون بالجوف(مكتمل)
[20/أبريل/2017]
شهداء وجرحى في غارات لطيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية
[20/أبريل/2017]
قيادة محافظة حجة تدين الجريمة التي ارتكبها العدوان بمديرية حيران
[19/أبريل/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر الصدرين بالضالع
[19/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by