مدير مكتب الصحة وممثل اليونيسيف باليمن يتفقدان العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان [20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد مدير مكتب الصحة العامة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر وممثل منظمة اليونيسيف في اليمن ميرتشل ريلانيو سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان.



واطلع مدير مكتب الصحة وممثل اليونيسيف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في أقسام خدمات رعاية الحوامل والأمومة والطفولة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومعالجة أمراض سوء التغذية لدى الأطفال والمشورة التغذوية والتحصين.



واستمع الدكتور المنتصر وميرتشل ومعهما نائب ممثل اليونسيف في اليمن تشيرين ومدير مكتب اليونيسيف بمنطقة صنعاء وليد نعمان، من مدير المستشفى الدكتور مطهر مرشد إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه سير العمل والإحتياجات الضرورية.



وثمن مدير مكتب الصحة بصنعاء دعم اليونيسيف للقطاع الصحي بالمحافظة ومنها مستشفى 22 مايو .. مطالبا المنظمة بتوسيع الدعم ليشمل خدمات معالجة الأطفال بصورة عامة واستكمال البنية التحتية للمستشفى.



فيما أشاد ممثل منظمة اليونيسيف باليمن بما لمسه من عناية وتنظيم ورعاية للمرضى في كافة أقسام المستشفى .



كما زار فريق اليونيسيف مدرسة المحجر بمديرية همدان واطلع على الفصول الدراسية ومرفقات المدرسة، واستمع من نائبي مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي ومكتب التربية بالمديرية عبدالله الخلقي إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.



وأكد ممثل منظمة اليونيسيف إستعداد المنظمة تقديم مزيد من الدعم للقطاع التربوي بحسب إمكانات اليونيسيف، وزار فريق منظمة اليونيسيف نادي شباب همدان بمنطقة الجاهلية.



رافق فريق اليونيسيف في الزيارة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة راجح الخرام ومسئول برنامج الصحة والتغذية بالمنظمة الدكتور فهيم الحاج ومدير الرعاية الصحية الأولية بالمكتب الدكتور أحمد شرف الدين.

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