محافظ إب يطلع على سير العمل وأوضاع جامعة إب [20/أبريل/2017] إب - سبأ:

اطلع محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم على سير العمل بجامعة إب وأوضاعها والصعوبات التي تواجهها.



وهنأ المحافظ صلاح جامعة إب بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة العلمية الخاصة بطب الأسنان التي نفذتها جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء بمشاركة كليات طب الأسنان في الجامعات الحكومية والخاصة منتصف أبريل الجاري.



وأكد أن جامعة إب تحتل مكانة ذات أهمية لما تقدمه رسالة سامية في بناء الإنسان وتأهيله على سس علمية بما يخدم التنمية المحلية .. مشيرا إلى أن الجامعة ستظل محل إعتزاز الجميع لدورها الريادي وبما تمتلكه من كوادر مؤهلة في مختلف التخصصات .



ولفت محافظ إب إلى ضرورة تضافر الجهود لتجاوز العقبات التي تمثل مصدر إحباط للعملية التعليمية وللسكينة العامة في عاصمة السياحة والسلام.



فيما ثمن رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب زيارة قيادة المحافظة للجامعة ودورها ومساندتها للعملية التعليمية وتذليل الصعوبات أمامها.



وأكد أن جامعة إب ستعمل من أجل أداء رسالتها السامية وفقا لقيم الدين الإسلامي الحنيف والواجب الوطني والأخلاقي الذي يحتم عليها ذلك.



رافقه خلال الزيارة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي وأمين عام الجامعة عبدالملك السقاف وعمداء الكليات والمراكز والدوائر وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.

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