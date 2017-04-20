تفكيك عبوة ناسفة زرعت في منطقة جبن بمحافظة الضالع [20/أبريل/2017] الضالع - سبأ:

فككت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية اليوم عبوة ناسفة في منطقة جبن بمحافظة الضالع.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة زرعت بجوار إحدى النقاط الأمنية بمنطقة جبن.



ودعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أجسام أو تحركات مشبوهة .. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.

سبأ