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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 07:10:46م
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  رياضة
شباب البيضاء ينتزع فوزا صعباً من العروبة في كأس الوحدة
[20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
انتزع فريق شباب البيضاء فوزاً صعباً من مضيفه فريق العروبة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بصنعاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الوحدة لكرة القدم.

إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يحرز لاعب شباب البيضاء علي العبيدي الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

بهذا الفوز الثمين رفع فريق شباب البيضاء رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس متساوياً مع فريق 22 مايو ثالث الترتيب بنفس الرصيد، لكن الشباب يتخلف مايو بفارق الأهداف، في حين ظل العروبة ثانياً بست نقاط مؤقتاً.

وتختتم منافسات الجولة ذاتها غداً الجمعة بلقاء وحيد يجمع فريقي 22 مايو وفتح ذمار الذي يقبع في مؤخرة الترتيب دون نقاط.

وكانت الجولة الرابعة إنطلقت أمس وشهدت فوز شعب إب المتصدر بـ 12 نقطة على اليرموك الثالث بخمس نقاط مؤقتاً بهدفين مقابل هدف.
سبأ
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