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المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تدشن معمل إنتاج البلك في الإصلاحية المركزية بعمران
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المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تدشن معمل إنتاج البلك في الإصلاحية المركزية بعمران
[20/أبريل/2017] عمران - سبأ:
دشن وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح العميد عبد السلام الضالعي اليوم بالإصلاحية المركزية بعمران معمل الطوب "البلك"، نفذته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتنسيق مع مؤسسة سوياً للتنمية وحقوق الإنسان وتمويل سفارة مملكة هولندا بصنعاء ومساهمة صندوق تنمية المهارات ووزارة التدريب المهني.

وأكد وكيل مصلحة التأهيل واﻹصلاح أن هذا المشروع يسهم في إكساب النزلاء مهارات مهنيه تدر عليهم دخلاً مادياً أثناء فترة إيداعهم في السجن .. مشيدا بجهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ودعمها لمثل هذه المشاريع التي تفتقر لها السجون في اليمن .

فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز محمد الحاج أن إفتتاح معمل لإنتاج البلك بالسجن المركزي بعمران وقبله الحديدة خطورة إيجابية لإستغلال طاقة السجناء وتأهيلهم لمواجهة الحياة بعد خروجهم من السجن ..لافتا إلى أن الصندوق سيوقع عدد من الإتفاقيات مع مصلحة السجون لتأهيل الطاقة البشرية.

بدوره أوضح مستشار المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عادل دبوان أن المشروع تضمن ثلاث مراحل الأولى صب الأرضيات بالخرسانة والمرحلة الثانية توصيل المعدات وبياضات البلك التي ساهم في توفيرها صندوق تنمية المهارات ووزارة التدريب المهني والثالثة توفير المواد الخام أو مدخلات الإنتاج من المنظمة ثم التشغيل وبدء الإنتاج.

ولفت دبوان إلى أن المشروع هو أحد ثلاثة مشاريع مهنية لإنتاج البلك في الإصلاحيات المركزية "الحديدة وعمران وذمار" .. مؤكدا إستمرار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في دعم أنشطة مشروع النهوض بأوضاع السجون في اليمن في مجالات متعددة ومنها مجال التدريب المهني في السجون.
سبأ
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