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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 07:10:46م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
تقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا يوم غد الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
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مصرع 17 شخصاً جراء انهيار أرضي جديد في كولومبيا
[20/أبريل/2017] بوغوتا- سبأ:
أعلنت السلطات الكولومبية عن مصرع ما لا يقل عن 17 شخصاً جراء انهيار أرضي جديد في عدة أحياء في مدينة (مانيزاليس).

وذكرت وسائل الإعلام أنه دٌمر ما يقارب 30 منزلاً في الانهيار الأرضي، وهو الثاني في البلاد هذا الشهر.

وقد حاول الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، الوصول إلى المنطقة إلا أنه اضطر إلى الهبوط على بعد 200 كيلومتر في مدينة (ميديلين) بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقال سانتوس إنه تم اجلاء السكان في المناطق التي مازالت معرضة لخطر كبير.. مضيفاً إن الوكالات الوطنية ستقوم بمساعدة المصابين.

يذكر أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الانهيارات الأرضية في مدينة (موكوا) جنوبي كولومبيا في وقتاً سابق من هذا الشهر.
سبأ
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