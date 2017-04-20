مصرع 17 شخصاً جراء انهيار أرضي جديد في كولومبيا [20/أبريل/2017] بوغوتا- سبأ:

أعلنت السلطات الكولومبية عن مصرع ما لا يقل عن 17 شخصاً جراء انهيار أرضي جديد في عدة أحياء في مدينة (مانيزاليس).



وذكرت وسائل الإعلام أنه دٌمر ما يقارب 30 منزلاً في الانهيار الأرضي، وهو الثاني في البلاد هذا الشهر.



وقد حاول الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، الوصول إلى المنطقة إلا أنه اضطر إلى الهبوط على بعد 200 كيلومتر في مدينة (ميديلين) بسبب سوء الاحوال الجوية.



وقال سانتوس إنه تم اجلاء السكان في المناطق التي مازالت معرضة لخطر كبير.. مضيفاً إن الوكالات الوطنية ستقوم بمساعدة المصابين.



يذكر أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الانهيارات الأرضية في مدينة (موكوا) جنوبي كولومبيا في وقتاً سابق من هذا الشهر.

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