ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 07:10:46م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
تقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا يوم غد الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
آخر الأخبار:
محافظ إب يطلع على سير العمل وأوضاع جامعة إب
تفكيك عبوة ناسفة زرعت في منطقة جبن بمحافظة الضالع
شباب البيضاء ينتزع فوزا صعباً من العروبة في كأس الوحدة
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تدشن معمل إنتاج البلك في الإصلاحية المركزية بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
استقرار أسعار النفط مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي
[20/أبريل/2017] لندن- سبأ:
استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الخميس بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة وسط تصريحات من منتجين كبار بمنطقة الخليج ترجح تمديد خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك قابلها ارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1345 بتوقيت جرينتش لم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر في العقود الآجلة ليستقر عند 52.93 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 50.50 دولار للبرميل.

وجرى تداول الخامين على ارتفاع بأكثر من 50 سنتا في وقت سابق اليوم لكن المكاسب تراجعت في بداية ساعات التداول بالولايات المتحدة.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
تراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم الى 5ر1 تريليون دولار العام الماضي
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي
ارتفاع أسعار النفط لتعوض بعض خسائرها لكن تخمة المعروض تحد من المكاسب
استقرار أسعار الذهب بفعل ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
وزارة الثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضا
ارتفاع استثمارات الشركات الصينية خلال الربع الأول من العام الجاري
النفط مستقر بعد تصريحات الأمين العام لأوبك
انخفاض الدولار أمام الين بفعل مخاوف تجارية والإسترليني يصعد
العدوان السعودي على اليمن
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدعو للمشاركة في مسيرة المشاعل والشموع مساء اليوم
[20/أبريل/2017]
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منزل بمديرية المتون بالجوف(مكتمل)
[20/أبريل/2017]
شهداء وجرحى في غارات لطيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية
[20/أبريل/2017]
قيادة محافظة حجة تدين الجريمة التي ارتكبها العدوان بمديرية حيران
[19/أبريل/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر الصدرين بالضالع
[19/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by