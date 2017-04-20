استقرار أسعار النفط مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي [20/أبريل/2017] لندن- سبأ:

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الخميس بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة وسط تصريحات من منتجين كبار بمنطقة الخليج ترجح تمديد خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك قابلها ارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة.



وبحلول الساعة 1345 بتوقيت جرينتش لم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر في العقود الآجلة ليستقر عند 52.93 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 50.50 دولار للبرميل.



وجرى تداول الخامين على ارتفاع بأكثر من 50 سنتا في وقت سابق اليوم لكن المكاسب تراجعت في بداية ساعات التداول بالولايات المتحدة.

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