وصول طاقم أمريكي روسي إلى محطة الفضاء الدولية [20/أبريل/2017] كيب كانافيرال- سبأ:

عرض تلفزيون ادارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بثا لوصول طاقم مخفض من رجلين أحدهما أمريكي والآخر روسي إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية في قازاخستان اليوم الخميس بعد رحلة استغرقت 6 ساعات.



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد انطلقت مركبة حملها صاروخ (سويوز) الروسي الصنع تحمل رائدي الفضاء الأمريكي جاك فيشر (43 عاما) والروسي فيودور يورتشيخين (58 عاما) في الساعة 1:13 بالتوقيت المحلي (0713 بتوقيت جرينتش) بمقعد خال على غير العادة.



وتخفض روسيا طاقم العمل على المحطة حتى يجري نقل المختبر العلمي إليها في العام المقبل بعد طول انتظار.



ووصل فيشر ويورتشيخين إلى المحطة، التي تكلفت 100 مليار دولار والتي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 400 كيلومتر، في الساعة 1318 بتوقيت جرينتش.

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