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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 07:10:46م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
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ندوة بجامعة صنعاء حول المنافقين والعملاء والطابور الخامس
[20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت بجامعة صنعاء اليوم ندوة حول المنافقين من العملاء والطابور الخامس بعنوان ليميز الخبيث من الطيب نظمتها منظمة لأنني إنسان.

ناقشت الندوة بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والحقوقيين وطلاب الجامعة أوراق عمل خطورة الطابور الخامس على تماسك الشعب وصموده في معركته المقدسة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والخلفية القانونية لإعلان حالة الطوارئ وتوضيح النصوص الدستورية الخاصة بحالة الطوارئ ومن المعني بإعلان حالة الطوارئ.

 وفي الندوة أشار نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي إلى ضرورة رصّ الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وعملاءه من المنافقين والطابور الخامس .. مستعرضاً صفات المنافقين التي ذكرت في الكتاب والسنة وأعمالهم وتأثيرهم في المجتمع وواجب مواجهتهم وإيقافهم.
سبأ
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