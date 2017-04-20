ندوة بجامعة صنعاء حول المنافقين والعملاء والطابور الخامس [20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

عقدت بجامعة صنعاء اليوم ندوة حول المنافقين من العملاء والطابور الخامس بعنوان ليميز الخبيث من الطيب نظمتها منظمة لأنني إنسان.



ناقشت الندوة بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والحقوقيين وطلاب الجامعة أوراق عمل خطورة الطابور الخامس على تماسك الشعب وصموده في معركته المقدسة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والخلفية القانونية لإعلان حالة الطوارئ وتوضيح النصوص الدستورية الخاصة بحالة الطوارئ ومن المعني بإعلان حالة الطوارئ.



وفي الندوة أشار نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي إلى ضرورة رصّ الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وعملاءه من المنافقين والطابور الخامس .. مستعرضاً صفات المنافقين التي ذكرت في الكتاب والسنة وأعمالهم وتأثيرهم في المجتمع وواجب مواجهتهم وإيقافهم.

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