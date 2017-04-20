إحتفال بتخرج 50 طالبا وطالبة من أكاديمية العميد بمحافظة إب [20/أبريل/2017] إب - سبأ:

إحتفلت أكاديمية العميد بمحافظة إب اليوم بتخرج 50 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والتقنية تحت شعار" عامان من الصمود والحصار".



وفي الإحتفال أشاد وكيل المحافظة راكان النقيب بصمود الخريجين والخريجات وإستمرارهم في العملية التعليمية خلال الفترة الماضية وإستكمال دراستهم العلمية والنظرية رغم ظروف البلاد التي تمر بها جراء إستمرار العدوان والحصار.



وحث الخريجين على مزيد من المثابرة والإجتهاد والتحصيل العلمي التطبيقي والعملي بما يمكنهم من الإلتحاق بسوق العمل في سياق تخصصاتهم .



فيما أشار مدير مكتب التعليم العالي والتدريب المهني محمد الجعشني وعميد الأكاديمية الدكتور سامي المجاهد إلى أهمية الإحتفال بتخرج الطلاب والطالبات وإستكمال دراستهم النظرية من أقسام صيانة الموبايل وتقنية المعلومات واللغة الإنجليزية والحاسوب .



وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرة فنية وأناشيد لزهرات مدارس المحافظة، تم توزيع الشهادات والهدايا العينية على الخريجين والخريجات والكادر التعليمي والإداري.

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