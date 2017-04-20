مؤسسة خديجة للتنمية بصنعاء تختتم برنامج تدريبي حول بناء السلام وحقوق الإنسان [20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء دورة تدريبية حول إستراتيجية بناء السلام والمهارات والمفاهيم والمبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان نظمتها مؤسسة خديجة للتنمية بالشراكة مع جمعية الثقة.



هدفت الدورة التي تأتي ضمن مشروع تعزيز مشاركة الشباب في بناء السلام والديمقراطية بدعم من صندوق الأمم المتحدة إلى رفد أعضاء عدد من المبادرات الشبابية في محافظات صنعاء وإب وذمار بمهارات ومعارف لمساعدتهم في الوصول إلي رؤية موحدة لتعزيز السلام واعتماد الشباب كمكون أساسي في الحلول الحوارية السلمية.



وفي الاختتام أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية علي صالح عبد الله بهذا المشروع خاصة في الوقت الراهن لتنمية قدرات الشباب كرسل للسلام وبناة المستقبل .. مؤكدا دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات والبرامج.



وثمن جهود مؤسسة خديجة في سبيل بناء السلام في أوساط الشباب وخاصة في ظل الظروف الراهنة .. داعياً إلى تضافر الجهود من اجل تحقيق السلام وتحقيق مهارات ومفاهيم ومبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان.



وحث المشاركين على تطبيق كل ما تعلموه في هذه البرامج التدريبية في الواقع العملي وتوعية الشباب ليكونوا رسل السلام والمحبة.



من جانبها تطرقت رئيسة مؤسسة خديجة للتنمية روما الدماسي إلى أهداف هذا المشروع لتعزيز قدرات أعضاء المبادرات الشبابية وتدريبهم وتأهيليهم وإكسابهم المعارف والمهارات التي تساعدهم على تحقيق الأهداف ومنها التقليل من الصراع والتوتر بين المجتمعات المحلية المستهدفة .



وأوضحت أن البرنامج سيتضمن تنفيذ حملات بناء سلام مكثفة وواسعة يقودها الشباب بهدف رفع وعي المجتمعات المستهدفة بأهمية السلام والتعايش السلمي وبناء المهارات القيادية للشباب المشارك وتقديم الدعم لرؤية الشباب للسلام والتي سيقومون بتطويرها خلال فترة المشروع بمشاركة الشباب الآخرين في مختلف المحافظات.



وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الدعم للمبادرات المشاركة لعرض رؤية الشباب حول السلام والدعوة لتمثيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في اي حوار مستقبلي للسلام.

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