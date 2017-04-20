مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدعو للمشاركة في مسيرة المشاعل والشموع مساء اليوم [20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

دعا المجلس الأعلى لإتحاد منظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام المحلية والدولية والأحرار من أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة في مسيرة المشاعل والشموع الراجلة التي ستنطلق الساعة الثامنة من مساء اليوم.



وأكد رئيس المجلس الأعلى لإتحاد منظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مسيرة المشاعل والشموع ستنطلق من منطقة مناخة مرور بنقيل موسنة على الخط العام طريق الحديدة بمشاركة منظمات المجتمع المدني.



وأشار إلى أن مسيرة المشاعل والشموع تأتي ضمن أنشطة مسيرة الخبز الراجلة من أجل إيصال رسالة مسيرة الخبز المدنية الشعبية الراجلة التي انطلقت صباح أمس الأربعاء إلى شعوب العالم للتضامن مع الشعب اليمني الذي يتعرض للتجويع والإبادة الجماعية الممنهجة من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ودعم بريطاني أمريكي.

سبأ