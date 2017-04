Trois martyrs et trois blessés dans un raid de l'agression saoudo-américaine à Al-Jawf [20/أبريل/2017]



AL-JAWF, 20 Avril (SABA)- Trois personnes ont été tuées et trois autres blessés dans un raid aérien de la coalition de l'agression saoudo-américaine ciblant la maison d'un citoyen dans le district d'al-Moton.



Des responsables locaux ont déclaré à SABA qu'un raid aérien ont ciblé la maison de Mohsen Shihan, ce qui a conduit à sa mort et deux des membres de sa famille et en blessant trois autres.



