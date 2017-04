Yémen accueille favorablement toute initiative de paix [20/أبريل/2017]

SANA'A, 20 Avril (SABA)- Un fonctionnaire du Conseil politique suprême s’est félicité de n’importe quelle position internationale pour soutenir une solution politique et une négociation au Yémen, dans une déclaration reçue par Saba, jeudi.



"Nous saluons toute position internationale pour soutenir une solution politique et une négociation au Yémen, ce qui préserve la souveraineté et les territoires du pays, y compris la feuille de route présentée par l'ancien ministre des affaires étrangères des États-Unis comme un terrain de négociation, » le fonctionnaire a déclaré dans le communiqué.



Le fonctionnaire a réaffirmé le prêt du Yémen à négocier sans conditions préalables, qui stipule, tout d’abord, l’arrêt total et immédiat de l'agression (aérien, terrestre , mer) et de lever le blocus économique imposé sur le Yémen.



