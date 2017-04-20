محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحتفال بتخرج 72 طالبا وطالبة من الجامعة الوطنية بالحديدة





احتفل 72 طالبا وطالبة بتخرجهم من الجامعة الوطنية بمحافظة الحديدة في تخصصات الإدارة والصيدلة والمحاسبة واللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2016- 2017م دفعة " معانا نبني اليمن ".



وفي الإحتفال أشار وكيل محافظة الحديدة لقطاع الإعلام علي أحمد قشر إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الخريجين خلال المرحلة القادمة للمساهمة في عملية البناء والتنمية .. منوها بجهود الخريجين وصمودهم وإستمرارهم في العملية التعليمية بالجامعات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .



فيما أشار مدير فرع الجامعة بالحديدة علي حزام الحداد إلى حرص الجامعة على إيجاد مخرجات تلبي إحتياجات المجتمع وتسهم في بناء الوطن.



وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرات فنية، تم تكريم أوائل الدفعة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.



حضر الحفل مدير عام المعهد العالي للعلوم الصحية عبده النهاري.

سبأ [20/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ