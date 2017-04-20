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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 06:17:40م
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وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يتفقد إصلاحية السجن المركزي
[20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


اطلع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع القرآن الكريم صالح علي الخولاني اليوم في إصلاحية السجن المركزي بصنعاء على سير إجراء العمليات الجراحية لنزلاء السجن المركزي بمبادرة من مركز الرسالة الطبي .

وخلال الزيارة استمع الخولاني إلى شرح من المسئولين عن سير العمليات الجراحية التي ينفذها مركز الرسالة الطبي ضمن المرحلة الأولى من برنامجه الذي يشتمل على تنفيذ عمليات جراحية وفحوصات ومعاينة لنزلاء إصلاحية السجن المركزي بصنعاء .

وثمن هذه المبادرة من مركز الرسالة .. داعياً إلى الاقتداء بها وتنفيذ برامج ومخيمات طبية لنزلاء الإصلاحيات في عموم المحافظات .

كما اطلع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد على أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي وإعادة تأهيل عدد من المرافق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن بشكل عام جراء العدوان الغاشم وحصاره الهمجي.

من جانبه أوضح مدير عام مركز الرسالة الطبي الجراحي الدكتور عبد العزيز الليث أن إجراء هذه العمليات يأتي ضمن مشروع إنساني يقدمه المركز لإجراء عمليات جراحية لنزلاء السجن المركزي.. مؤكدا أن العدوان السعودي وحلفائه وحصاره البري والبحري والجوي على اليمن، لن يثني اليمنيين عن الصمود والثبات والوقوف مع بعضهم كلا من موقعه وبحسب إمكانياته .

سبأ
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