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تكريم الفائزين بمسابقة الأفلام التوعوية القصيرة على مستوى الجمهورية بإب
[20/أبريل/2017] إب - سبأ:


أقيم بمحافظة إب اليوم حفل تكريمي للفائزين بمسابقة الأفلام التوعوية القصيرة، نظمها الإتحاد العربي للتطوع ومؤسسة التنوير الإجتماعية تحت شعار " لأجلك وطني ".

تنافس في المسابقة التي سبق تسجيل المتسابقين خلال ستة أشهر وخضعت لتقييم لجنة فرع نقابة الفنانين اليمنيين 21 فيلما توعويا من مختلف المحافظات.

وفي الحفل أشار وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل إلى أهمية المسابقات التوعوية الهادفة للإرتقاء بمستوى الأعمال الفنية والإبداعية للشباب والفتيات واحتضان المبدعين وتطوير مواهبهم.

فيما أوضح رئيس مؤسسة التطوير للتنمية الإجتماعية خالد العزب ورئيس لجنة التحكيم في المسابقة الفنان عمار عبدالغني أن الأفلام المشاركة رغم تباينها في الأفكار وأساليب المعالجة للقضايا ومحاكاة الواقع المعاش، تميزت أغلبها بتناول قضايا الإنسان اليمني.

وأكدا ضرورة الإستمرار في إقامة المسابقات الفنية ودعمها لإستيعاب مزيد من المبدعين وإستفادة المجتمع من طاقاتهم الإبداعية والفنية.

وفي ختام الحفل الذي تخلله إستكتش فني تم تكريم الأفلام الفائزة بالمراكز الأولى، حيث فاز فريق إبداع من محافظة حضرموت بالمركز الثالث عن فيلم "أفتقد أبي" فيما فاز الفنان نادر عزيز من محافظة إب بالمركز الثاني عن فيلم "ريشة سلام" في حين ذهب المركز الأول للفنانة ندى الدعيس من محافظة صنعاء عن فيلمها الذي حمل عنوان "الضلال".

يذكر أن التصويت جاري عبر موقع اليوتيوب على المركزين الرابع والخامس في المسابقة.

حضر الحفل نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام للشئون الفنية الدكتور جبر الخولاني وعدد من المسئولين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

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