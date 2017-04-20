ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل علماء أمريكيون يكتشفون كوكبا قابلا للحياة





اكتشف علماء أمريكيون كوكباً أطلقوا عليه اسم (الأرض السوبر) بسبب التشابه الكبير بينه وبين كوكب الأرض، حيث يعد من الكواكب القابلة للحياة ويبعد عن الأرض نحو 39 سنة ضوئية.



ونقلت وسائل الإعلام عن قائد فريق العلماء في مركز (هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية) الدكتور جيسون ديتمان قوله: "إن هذا هو الكوكب الخارجي الأكثر إثارة الذي شاهدته في العقد الماضي".. مضيفا "لم نكن نأمل في أمر أكثر من هذا الاكتشاف منذ بداية البحث عن أدلة عن الحياة خارج الأرض".



وأوضح العلماء الذين استعانوا بالتلسكوب (أم إيرث) الموجود في المرصد الفضائي في (تشيلي) أن عمر الكوكب يزيد على 5 مليارات عام، وهو عمر كاف من أجل تطور الحياة فيه.. مشيرين إلى إن حجم الكوكب يساوي 1.4 من حجم الأرض وتزيد كتلته بسبعة أضعاف عن كتلة الأرض.



وأكد الفريق أن كوكب (الأرض السوبر) يقع في منطقة صالحة للسكان تصل فيها الحرارة إلى درجة معقولة، تسمح بتدفق المياه السطحية فيها، كما يتكون من الصخور وباطن من الحديد.



يٌذكر أن العلماء الأمريكيون كثفوا مهام البحث عن كواكب قابلة للحياة، بعد اكتشاف أول كوكب من هذا النوع خارج المجموعة الشمسية عام 1992م، ومنذ ذلك الوقت جرى اكتشاف 3500 عوالم في 2675 نظام نجمي.

سبأ [20/أبريل/2017] واشنطن- سبأ:سبأ