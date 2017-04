L'armé prend d’assaut des sites de mercenaires pro-saoudiens à al-Jawf [20/أبريل/2017]



AL-JAWF, 20 Avril (SABA)- L'armée et les forces populaires ont pris d’assaut les sites de mercenaires pro-saoudiens dans le district de Al-Ghail dans le gouvernorat d'al-Jawf, un responsable militaire a dit à SABA, jeudi.



Lors de l’opération, un certain nombre de mercenaires ont été tués ou blessés dans les zones de Al-Maqata et Shawaq, a ajouté le responsable.



AS/AS



SABA