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الصين تطلق أول مركبة شحن فضائية
[20/أبريل/2017] بكين- سبأ:


أطلقت الصين اليوم الخميس أول مركبة شحن فضائية في خطوة جديدة نحو بلوغ الهدف المحدد بتأسيس محطة فضائية دائمة مأهولة بحلول عام 2022م.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن الرئيس شي جين بينغ وضع هدف إحراز تقدم في برنامج الفضاء ضمن أولوياته لتعزيز الأمن الوطني.

وانطلقت مركبة الإمداد (تيانتشو-1) مع حلول الليل على متن صاروخ من طراز (لونج مارش-7 واي2) من مركز ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم هاينان الجنوبي.

وبث التلفزيون الصيني الرسمي عملية الإطلاق على الهواء.

وتتوجه المركبة الفضائية للالتحام مع مختبر (تيان قونغ-2) الفضائي أو (القصر السماوي-2) حيث مكث رائدان شهرا في الفضاء في أكتوبر تشرين الأول في أطول مهمة فضاء مأهولة للصين.

وذكرت وسائل الإعلام أن مهمة مركبة الشحن الفضائية ستوفر "أساسا تكنولوجيا هاما" لبناء محطة الفضاء الصينية.

وأضافت إنه بإمكان المركبة حمل 6 أطنان من السلع وطنين من الوقود.

ورغم التقدم الذي تحرزه في برنامجها الفضائي لأهداف عسكرية وتجارية وعلمية فإن الصين ما زالت متأخرة كثيرا عن القوتين الفضائيتين الأكبر الولايات المتحدة وروسيا.

سبأ
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