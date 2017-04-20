محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مهرجان ترفيهي للأيتام بدار الشوكاني بأمانة العاصمة





نظمت مبادرة تكاتف الشبابية بالتعاون مع أمانة العاصمة ويمن موبايل اليوم بدار الشوكاني للأيتام بصنعاء مهرجان خيري ترفيهي لأيتام الدار.



وفي الفعالية أشار أمين عام محلي مديرية السبعين محمد الصادق إلى أهمية المهرجان في رعاية شريحة الأيتام وتعزيز التكافل الإجتماعي في أوساطهم وإشعارهم بإهتمام المجتمع تجاههم وتلمس أحوالهم وأوضاعهم الإنسانية.



وأشاد بنشاط وفعالية الشباب والشابات في مبادرة تكاتف في الأعمال الخيرية والإنسانية لتخفيف معانات شريحة الأيتام وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



وأكد الصادر حرص المجلس المحلي بالمديرية على دعم ورعاية المبادرات الشبابية الخيرية والإنسانية بما يسهم في تعزيز التكافل الإجتماعي.



بدورها أوضحت رئيسة المبادرة نسيم التام أن فكرة إقامة مهرجان للأيتام جاءت كمبادرة ذاتية إنسانية لمجموعة من طلاب قسم الإعلام بجامعة صنعاء للتذكير بأحوال الأيتام وأوضاعهم الإنسانية.



تخلل الفعالية وصلات غنائية وفقرات استعراضية ومسابقات ثقافية ومسرحية لأيتام الدار، وعدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية.

سبأ [20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ