عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تمنع تبني بيان يدين كوريا الشمالية في الأمم المتحدة





قال دبلوماسيون إن روسيا عرقلت الليلة الماضية تبني بيان في مجلس الامن الدولي يدين التجربة الصاروخية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، على الرغم من دعم الصين حليفة بيونغ يانغ للنص.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن النص الذي اقترحته الولايات المتحدة يطلب من بيونغ يانغ الامتناع عن اجراء تجارب نووية أو بالستية جديدة، بعد تجربتها الفاشلة يوم الاحد الماضي.



وأكد دبلوماسيون أن موسكو كانت ترغب في اضافة عناصر من بيان سابق يؤكد على ضرورة التوصل الى حل عبر الحوار.



ويعبر أعضاء المجلس في النص عن "قلقهم الكبير" بشأن "الموقف المسبب لزعزعة الاستقرار" لكوريا الشمالية، ويهدد مجددا باتخاذ "اجراءات مهمة" ضد النظام الشيوعي.



ودان المجلس الشهر الماضي بالإجماع سلسلة تجارب صواريخ اجرتها كوريا الشمالية.



ويأتي هذا الموقف الروسي قبل أسبوع من اجتماع لمجلس الامن الدولي حول كوريا الشمالية، سيترأسه وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون.

سبأ [20/أبريل/2017] الأمم المتحدة- سبأ:سبأ