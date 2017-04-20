محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم 74 خريجا وخريجة من مركز التعليم المستمر بجامعة الحديدة





كرم وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم اليوم الدفعة السادسة تمريض والدفعة الأولى مساعد طبيب من طلاب مركز تنمية المجتمع والتعليم المستمر- شعبة التمريض بجامعة الحديدة وعددهم 74 خريجا وخريجة.



وفي التكريم هنأ وكيل محافظة الحديدة طلاب وطالبات دفعة "بصمودنا نداوي جراحيا "، على تخرجهم وإستكمال سنوات التعليم النظري من جامعة الحديدة وإنتقالهم إلى العمل الميداني والإنتاج والعطاء.



وحث الطلاب والطالبات الخريجين على إستمرار تطوير الأداء وتحسين العمل في المجالات التي تخرجوا منها ليكونوا إضافة جديدة في عملية البناء والتنمية.



فيما أشارت رئيسة قسم التمريض بكلية الطب جامعة الحديدة الدكتورة إنتصار الفلاحي إلى حرص الجامعة على إستمرار دورها الأكاديمي في تخريج تخصصات تخدم المجتمع اليمني وتزيد من تطوير كفاءته في مختلف التخصصات.



واعتبرت تخرج الدفعتان وما قبلها في ظل إستمرار العدوان والحصار صورة من صور الصمود في مواجهة العدوان الذي إستهدف اليمن أيضا وإنسانا.



وفي ختام الحفل الذي تخلله عدد من الفقرات الفنية، تم تكريم أوائل الدفعة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.



حضر الحفل نائب عميد مركز تنمية المجتمع والتعليم المستمر الدكتور رياض العبسي.

سبأ [20/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ