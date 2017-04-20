عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق رائدا فضاء أمريكي وروسي في رحلة لمحطة الفضاء الدولية





انطلق رائدا الفضاء الروسي فيودور يورتشيخين والأمريكي جاك فيشر اليوم الخميس، في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية. من قاعدة تديرها روسيا في كازاخستان.



وبحسب وسائل الإعلام فإنه من المتوقع أن يصل الرائدان إلى المحطة على متن مركبة الفضاء روسية التصميم (سويوز إم.إس04-. ) بعد نحو 6 ساعات من الإطلاق.



وبعد يومين من المقرر أن تصل مركبة الشحن (سيجناس) إلى محطة الفضاء، تحديداً من أجل نقل إمدادات إلى مختبر المحطة.



وقال بيان صادر عن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا): إن "سيجناس ستنقل معدات تجارب تتعلق بالأبحاث المرتبطة بعقاقير علاج السرطان ونمو البلورات شبه الموصلة وظروف دخول الغلاف الجوي مرة أخرى".



ومن المقرر أن يكون رواد الفضاء الثلاثة الموجودون في المحطة وهم الأمريكية قائدة البعثة بيجي ويتسون ومهندس الطيران الروسي أوليج نوفيتسكي والمهندس الفرنسي توماس بيسكيه، في استقبال زميليهم.



ويتواجد الرواد الثلاثة في الفضاء منذ أكثر من 150 يومًا في إطار المهمة الحالية ومن المقرر أن يعودوا إلى الأرض في يونيو.

سبأ [20/أبريل/2017] موسكو- سبأ:سبأ