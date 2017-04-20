محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة البريد ''منطقة الحديدة'' تكرم عدد من رؤساء فروع الهيئة بالمديريات





كرمت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي منطقة الحديدة اليوم عدد من رؤساء فروع الهيئة بمديريات المحافظة نظير دورهم في تقديم الخدمات البريدية للمواطنين خلال الفترة الماضية.



وفي التكريم أشاد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج بدور الهيئة العامة للبريد وفروعها في المديريات لتقديم الخدمات المالية والبريدية لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.



وأشاد بجهود موظفي البريد في إستمرارهم والتزامهم بالدوام والعمل خلال الفترة الماضية، وخاصة في ظل إستمرار العدوان ومحاولته تعطيل الحياة في اليمن.



وشدد الهيج على أهمية التعامل الإيجابي لموظفي البريد مع الجمهوري وتسهيل الخدمات البريدية المقدمة لهم .



فيما استعرض مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي محمد خالد الوجية التقارير اليومية والشهرية حول أنشطة البريد في مختلف المجالات وحجم التداول المالي للخدمات البريدية التي تقوم بها الهيئة.



وأكد إستمرار الهيئة في فتح مكاتب البريد خلال الفترات الصباحية والمسائية وتقديم خدماتها للجمهور في مختلف الجوانب كتحصيل فواتير المياه والإتصالات والخدمات الأخرى.



وكان مدير عام الهيئة العامة للبريد منطقة الحديدة قد منح محافظ المحافظة شهادة شكر وتقدير لجهوده في خدمة أنشطة وفعاليات الهيئة.



حضر التكريم مدير بريد محافظة ريمة خالد الشاوش.

سبأ [20/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ