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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 06:13:31م
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استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
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جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
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مستوطنون صهاينة يجددون اقتحام الأقصى وقوات الاحتلال تشدد الاجراءات وسط القدس
[20/أبريل/2017] القدس المحتلة - سبأ:
جددت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ومن جهة ثانية، واصلت قوات الاحتلال اجراءاتها المشددة في مدينة القدس المحتلة، خاصة في بلدتها القديمة ومحيطها ووسط المدينة.

وما زالت الدوريات العسكرية والشرطية الراجلة تنتشر في البلدة القديمة، وأخرى راجلة ومحمولة في محيطها، وفي الشوارع المحاذية والمتاخمة لسور القدس التاريخي.

وأوقفت هذه الدوريات عشرات الشبان للتفتيش الدقيق خاصة في المنطقة الممتدة من باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة)، ومرورا بشارع السلطان سليمان ووصولا الى باب الساهرة وشارع صلاح الدين، في الوقت نفسه نصبت شرطة وما تسمى بقوات "حرس الحدود" حواجز في العديد من شوارع وطرقات المدينة وحررت لأصحابها مخالفات مالية.
سبأ
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