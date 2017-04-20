وكيل محافظة صنعاء يتفقد العملية التعليمية بالمعهد العالي للعلوم الصحية [20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وكيل محافظة صنعاء فارس الكهالي اليوم سير العملية التعليمية في المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة.



واستمع الوكيل الكهالي ومعه مدير عام مديرية بني مطر عبداللطيف اللمذي من الكادر التعليمي إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والقدرة الإستيعابية للمعهد لعدد 315 طالبا وطالبة في أقسام التمريض ومساعد طبيب وقبالة ومختبرات.



وأشاد وكيل محافظة صنعاء بجهود الكادر التعليمي في إستمرار العملية الدراسية بالمعهد رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد .. مؤكدا أهمية إستمرار الدراسة في المعهد وتخرج الدفع الدراسية لرفد القطاع الصحي بالكوادر الصحية المؤهلة .



وأكد استعداد قيادة المحافظة تقديم الدعم حسب الإمكانات المتاحة بما يكفل الإرتقاء بمستوى الدراسة في المعهد.

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