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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 06:13:31م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
تقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا يوم غد الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
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  محلي
وكيل محافظة صنعاء يكرم 60 معلما بمديرية الحيمة الخارجية 
[20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
كرم وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان اليوم 60 من المعلمين المتميزين بمديرية الحيمة الخارجية.

وأكد وكيل المحافظة أن التكريم للمعلمين بمدارس الحيمة الخارجية يأتي في اطار متابعة قيادة المحافظة لسير العملية التربوية في عموم مدارس مديريات المحافظة.

وأشاد الوكيل دحان خلال تفقده لعدد من المدارس ومعه مدير مكتب التربية خالد العرشي الموجه المركزي حميد السلامي بمستوى انضباط المعلمين في تلك المدارس .. مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح العام الدراسي.
سبأ
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