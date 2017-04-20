وكيل محافظة صنعاء يكرم 60 معلما بمديرية الحيمة الخارجية [20/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

كرم وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان اليوم 60 من المعلمين المتميزين بمديرية الحيمة الخارجية.



وأكد وكيل المحافظة أن التكريم للمعلمين بمدارس الحيمة الخارجية يأتي في اطار متابعة قيادة المحافظة لسير العملية التربوية في عموم مدارس مديريات المحافظة.



وأشاد الوكيل دحان خلال تفقده لعدد من المدارس ومعه مدير مكتب التربية خالد العرشي الموجه المركزي حميد السلامي بمستوى انضباط المعلمين في تلك المدارس .. مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح العام الدراسي.

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