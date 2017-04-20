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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 06:13:31م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
تقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا يوم غد الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
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  اقتصاد
تراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم الى 5ر1 تريليون دولار العام الماضي
[20/أبريل/2017] شيكاغو - سبأ:
أعلنت شركة (ايه تي كيرني) الدولية للاستشارات عن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم الى 5ر1 تريليون دولار العام الماضي.

وقالت الشركة في تقرير جديد نشرته على موقعها الالكتروني: إن تدفق الاستثمارات الأجنبية في العالم تراجع بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2015م.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتصدر مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 25 دولة يليها كندا ثم اليابان ثم أستراليا وألمانيا والسويد.
سبأ
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