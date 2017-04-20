تراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم الى 5ر1 تريليون دولار العام الماضي [20/أبريل/2017] شيكاغو - سبأ:

أعلنت شركة (ايه تي كيرني) الدولية للاستشارات عن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم الى 5ر1 تريليون دولار العام الماضي.



وقالت الشركة في تقرير جديد نشرته على موقعها الالكتروني: إن تدفق الاستثمارات الأجنبية في العالم تراجع بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2015م.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتصدر مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 25 دولة يليها كندا ثم اليابان ثم أستراليا وألمانيا والسويد.

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