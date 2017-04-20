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تعقيم مصادر مياه الشرب بقرى غليفقة بمديرية المحويت
[20/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
أنهى فريق وحدة الطوارئ والإصحاح البيئي بالهيئة العامة لمياه الريف من تعقيم مصادر مياه الشرب "غيول، آبار يدوية، مشاريع مياه" في قرية غليفقة عزلة عنبر بمديرية المحويت- مصدر إنتشار وباء الكوليرا والقرى المجاورة لها.

وأوضح نائب مدير مكتب مياه الريف بالمحافظة أمين المحويتي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تعقيم مصادر المياه شمل قرية غليفقة والقرى المجاورة لها بعزلة عنبر إضافة إلى تعقيم خزانات وشبكات مشاريع مياه مناطق جبل الطرف وعنبر.

ولفت إلى أن الفريق قام بتدريب عدد من الأشخاص بالقرى المذكورة حول إستخدامات مادة الكلور في تعقيم المياه وتوزيع كميات من مادة الكلور بودر عليهم للإستمرار في عملية تعقيم مصادر مياه الشرب.

وأكد المحويتي إستمرار تعقيم مياه الشرف وكذا تعقيم الأواني المنزلية الخاصة بجلب الماء وحفظها للوقاية من وباء الكوليرا .. مبينا أن التعقيم شمل أكثر من 15غيل وبئر يدوية إضافة إلى مكونات مشروع مياه جبل الطرف والذي يستفيد منه نحو ألفين و651 نسمة.

وأشار إلى أن تعقيم مصادر مياه الشرف يأتي إستجابة لنداء مكتب الصحة بالمحافظة للتدخل في تعقيم وتنقية مصادر المياه إثر تفشي انتشار وباء الكوليرا بالمنطقة.
سبأ
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