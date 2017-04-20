ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي [20/أبريل/2017] واشنطن- سبأ:

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة قليلا عن المتوقع في الأسبوع الماضي لكن أعداد الأمريكيين المسجلين بالفعل على قوائم الإعانة هبطت إلى أدنى مستوى في 17 عاما بما يشير إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.



وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس: إن طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة زادت 10 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 244 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 15 أبريل.. وتأتي الزيادة بعد انخفاضات لثلاثة أسابيع متتالية.



وطلبات إعانة البطالة الآن أدنى من مستوى 300 ألف طلب المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الـ11 بعد المائة على التوالي وهي أطول فترة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر.. وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل حيث يدنو معدل البطالة من أدنى مستوياته في 10 أعوام عند 4.5 في المائة.



كان اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم قد توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 242 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وهبط متوسط 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 4 آلاف و250 طلبا إلى 243 ألفا في الأسبوع الماضي.



وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانة البطالة بعد الأسبوع الأول انخفض 49 ألفا إلى 1.98 مليون شخص للأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل.. وتلك أدنى قراءة منذ أبريل 2000م.



وتراجع متوسط 4 أسابيع لما يسمى بالطلبات المستمرة بواقع 2000 طلب إلى 2.02 مليون طلب وهي أدني قراءة منذ يونيو.

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