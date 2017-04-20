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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 04:40:14م
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  عربي ودولي
الصحة العالمية: أكثر من 19 مليون طفل في العالم لم يحصلوا على التطعيم
[20/أبريل/2017] جنيف - سبأ:
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إقامة الأسبوع العالمي للتمنيع لعام 2017م في الفترة من 24 ابريل الى 30 ابريل الحالي.

وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني إنه لا يزال هناك 4ر19 مليون طفل في العالم لم يحصلوا على التطعيم قط أو لم يحصلوا على التطعيم الكامل.

وأشارت إلى أن التمنيع ساعد على انخفاض حالات الاصابة بشلل الاطفال بالعالم بنسبة 99 في المائة منذ عام 1988م حيث لم يعد له انتشار سوى في 3 بلدان فقط هي أفغانستان وباكستان ونيجيريا مقارنة بـ125 دولة عام 1988.

كما أشارت المنظمة في بيانها إلى تلقي 116 مليون رضيع على مستوى العالم 3 جرعات من لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي خلال عام واحد فقط.

الجدير ذكره أن أسبوع التمنيع العالمي (الذي يُحتفل به خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام) يهدف إلى تعزيز استعمال اللقاحات لحماية الناس في جميع الأعمار من المرض.. والتمنيع ينقذ الملايين من الأرواح، ومن المسلم به على نطاق واسع أنه أحد أنجح التدخلات الصحية في العالم وأكثرها مردودية.
سبأ
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