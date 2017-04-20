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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 04:40:14م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
تقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا يوم غد الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
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  اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط لتعوض بعض خسائرها لكن تخمة المعروض تحد من المكاسب
[20/أبريل/2017] لندن- سبأ:
ارتفعت أسعار النفط لتسترد بعض عافيتها اليوم الخميس بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة بعدما لمح اثنان من كبار منتجي النفط في الخليج إلى احتمال تمديد الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.

وبحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 52 سنتا إلى 53.45 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتا إلى 50.89 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات رسمية أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى 9.25 مليون برميل يوميا أي ما يعادل زيادة نحو 10 في المائة منذ منتصف العام الماضي.
سبأ
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