ارتفاع أسعار النفط لتعوض بعض خسائرها لكن تخمة المعروض تحد من المكاسب [20/أبريل/2017] لندن- سبأ:

ارتفعت أسعار النفط لتسترد بعض عافيتها اليوم الخميس بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة بعدما لمح اثنان من كبار منتجي النفط في الخليج إلى احتمال تمديد الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.



وبحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 52 سنتا إلى 53.45 دولار للبرميل.



وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتا إلى 50.89 دولار للبرميل.



وكشفت بيانات رسمية أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى 9.25 مليون برميل يوميا أي ما يعادل زيادة نحو 10 في المائة منذ منتصف العام الماضي.

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