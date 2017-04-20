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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 04:40:14م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
تقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا يوم غد الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
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  اقتصاد
استقرار أسعار الذهب بفعل ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية
[20/أبريل/2017] لندن- سبأ:
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أكبر انخفاض يومي لها في أكثر من 6 أسابيع بدعم من تراجع الدولار والمخاوف بشأن كوريا الشمالية والانتخابات الرئاسية المرتقبة في فرنسا.

وبحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مقارنة بيوم أمس الأربعاء عندما سجل 1278.91 دولار للأوقية (الأونصة) ليستقر عند 1278.89 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد صعد لأعلى سعر في 5 أشهر عند 1295.42 دولار يوم الاثنين ثم تراجع.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 2.90 دولار إلى 1280.50 دولار للأوقية.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.5 في المائة إلى 18.17 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 783.78 دولار للأوقية.
سبأ
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