استقرار أسعار الذهب بفعل ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية [20/أبريل/2017] لندن- سبأ:

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أكبر انخفاض يومي لها في أكثر من 6 أسابيع بدعم من تراجع الدولار والمخاوف بشأن كوريا الشمالية والانتخابات الرئاسية المرتقبة في فرنسا.



وبحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مقارنة بيوم أمس الأربعاء عندما سجل 1278.91 دولار للأوقية (الأونصة) ليستقر عند 1278.89 دولار للأوقية.



وكان الذهب قد صعد لأعلى سعر في 5 أشهر عند 1295.42 دولار يوم الاثنين ثم تراجع.



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 2.90 دولار إلى 1280.50 دولار للأوقية.



وزاد السعر الفوري للفضة 0.5 في المائة إلى 18.17 دولار للأوقية.



وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 783.78 دولار للأوقية.

سبأ