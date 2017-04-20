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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 04:40:14م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
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  محلي
أبطال الجيش واللجان يصدون زحف متعدد المحاور للمرتزقة بإتجاه مديرية المتون بالجوف
[20/أبريل/2017] الجوف - سبأ:
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف متعدد المحاور لمرتزقة العدوان بإتجاه منطقة مزوية وقرية المتون بالجوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة بصد وحدات الجيش واللجان زحف من ثلاثة محاور بالأطراف الشرقية لمديرية المتون.

وأشار المصدر إلى فرار المرتزقة تاركين وراءهم خمس جثث لقتلاهم وأسلحة وكميات من الذخيرة .
كما إغتنم أبطال الجيش واللجان دبابة ومعدل 23 من المرتزقة.

وشن طيران العدوان سلسلة من الغارات الجوية لإسناد زحف المرتزقة الفاشل.
سبأ
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