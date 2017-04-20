[20/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
استشهد عدد من المواطنين وجرح آخرون في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد أربعة مواطنين وإصابة أربعة آخرين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت شاحنة مخصصة للتبريد والثلج بالقرب من سوق حيران بمحافظة حجة .
وذكر المصدر أن مواطناً استشهد وجرح آخر في غارة على مزرعة أحد المواطنين في منطقة آل الزماح بمديرية باقم محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف سعودي بالرشاشات الثقيلة منطقة آل الشيخ بمديرية منبه .
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة موشج بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة ، وثماني غارات على مديرية موزع وثلاث غارات على مفرق المخا بمحافظة تعز .
وأشار إلى أن الطيران المُعادي شن 13 غارة على مناطق متفرقة في مديريتي حرض ميدي بمحافظة حجة و غارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف .
سبأ