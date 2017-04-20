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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 01:15:10م
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العدوان - أرشيف
شهداء وجرحى في غارات لطيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية
[20/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
استشهد عدد من المواطنين وجرح آخرون في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد أربعة مواطنين وإصابة أربعة آخرين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت شاحنة مخصصة للتبريد والثلج بالقرب من سوق حيران بمحافظة حجة .

وذكر المصدر أن مواطناً استشهد وجرح آخر في غارة على مزرعة أحد المواطنين في منطقة آل الزماح بمديرية باقم محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف سعودي بالرشاشات الثقيلة منطقة آل الشيخ بمديرية منبه .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة موشج بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة ، وثماني غارات على مديرية موزع وثلاث غارات على مفرق المخا بمحافظة تعز .

وأشار إلى أن الطيران المُعادي شن 13 غارة على مناطق متفرقة في مديريتي حرض ميدي بمحافظة حجة و غارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف .

سبأ
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