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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 01:15:10م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
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قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
[20/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف مواقع الفريضة ، ملحمة , الربعي , المقطاب , جوازات الطوال وموقع مستحدث بالمعزاب في جيزان ما أدى إلى سقوط عدد من الجنود السعوديين بين قتيل وجريح .

وفي عسير قصفت مدفعية الجيش واللجان معسكر الحضار وتجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب ، الجمارك ، موقع الشبكة , في حين تم تدمير دبابة ابرامز تابعة للجيش السعودي بصاروخ موجه قبالة منفذ الخضراء في نجران .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان في عمليات متفرقة للجيش واللجان بمديرية الغيل في الجوف , حريب القراميش بمحافظة مأرب , مديرية عسيلان بمحافظة شبوة , شمال شرق القتب وجبل الشبكة بفرضة نهم .

ونوه المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة في مجمع المتون بمحافظة الجوف محققة إصابات مباشرة ، لافتاً إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة في محاولة زحف لهم على الأطراف الشرقية للمديرية .

وأوضح المصدر أن خمسة من المرتزقة لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان في مناطق المكلكل , كلابة ، الشماسي في تعز ، كما تم تدمير آلية تابعة لهم تحمل معدل 23 شرق مديرية المخا.

ووفقاً للمصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في معسكر الصدرين بمحافظة الضالع أسفرت عن إصابات مباشرة وهروب لبقية المرتزقة وآلياتهم .

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