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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 01:15:10م
قوات الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحصينات ومواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات الداخلية والحدود محققة إصابات مباشرة رداً على استمرار العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
تقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا يوم غد الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
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أرشيف
وفاة وإصابة 28 شخصاً في حوادث مرورية خلال يومين في عدد من المحافظات
[20/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
توفي سبعة أشخاص وأصيب 21 آخرون في حوادث مرورية وقعت خلال اليومين الماضيين في عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليومين الماضيين شهدا وقوع 16 حادثة سير مختلفة توزعت على تسعة حوادث صدام مركبات و خمسة حوادث دهس مشاة بالإضافة إلى حادثتي انقلاب مركبات.

وأرجع المصدر أسباب وقوع الحوادث إلى السرعة الزائدة ، إهمال السائقين والمشاة ، التجاوز الخاطئ وأسباب أخرى ، داعياً كافة السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

سبأ
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