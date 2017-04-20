أرشيف وفاة وإصابة 28 شخصاً في حوادث مرورية خلال يومين في عدد من المحافظات صنعاء - سبأ:

توفي سبعة أشخاص وأصيب 21 آخرون في حوادث مرورية وقعت خلال اليومين الماضيين في عدد من محافظات الجمهورية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليومين الماضيين شهدا وقوع 16 حادثة سير مختلفة توزعت على تسعة حوادث صدام مركبات و خمسة حوادث دهس مشاة بالإضافة إلى حادثتي انقلاب مركبات.



وأرجع المصدر أسباب وقوع الحوادث إلى السرعة الزائدة ، إهمال السائقين والمشاة ، التجاوز الخاطئ وأسباب أخرى ، داعياً كافة السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

سبأ [20/أبريل/2017]سبأ