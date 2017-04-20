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آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 01:15:10م
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أكثر من ثمانية ملايين ريال إيرادات مكتب صناعة محافظة صنعاء خلال الربع الأول
[20/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
بلغت إيرادات مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري ثمانية ملايين و 178 ألف ريال.

وأوضح تقرير صادر عن المكتب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أنه تم خلال الربع الأول منح 204 سجلات تجارية و تجديد 44 سجلاً آخراً و تعديل بيانات 16 منشأة تجارية ..

وأشار التقرير إلی أنه تم ضبط وإتلاف كميات من المواد الغذائية والمنظفات المنتهية الصلاحية تضمنت أربعة أطنان و 932 كجم من الألبان ، ألف و 20 كرتون أجبان ، 18 كرتون تمور ، 200 دبة زيت ، طن و10 كجم شاي ، بالإضافة إلى نحو عشرة أطنان عصائر ومشروبات ، 120 كيس قمح .

وذكر التقرير أنه تم ضبط معملاً لإنتاج الشعير وإتلاف 125 لتراً من منتجاته منتهية الصلاحية ، و إغلاق معمل لإنتاج الهيدروجين مخالف لشروط الإنتاج واتلاف 254 كرتوناً منتهي بداخله ، كما تم ضبط معملاً لإنتاج الملح لايحتوي علی مادة اليود.

ولفت التقرير إلی أن الفرق الميدانية ضبطت 25 مخالفة مركزية ومحلية منها 11 مخالفة تتعلق بزيادة الأسعار و ثماني مخالفات عدم إشهار الأسعار ومخالفتي معامل و أربع مخالفات إعاقة مهام اللجان .



فيما أكد مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة أمين شايع أنه تم اتخاد الاجراءات القانونية ازاء هذه المخالفات ، منوهاً إلى استمرار الحملات الميدانية للرقابة علی الاسعار و متابعة استقرار الوضع التمويني وضبط المواد المنتهية الصلاحية لحماية المستهلك .

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