محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكثر من ثمانية ملايين ريال إيرادات مكتب صناعة محافظة صنعاء خلال الربع الأول صنعاء - سبأ:

بلغت إيرادات مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري ثمانية ملايين و 178 ألف ريال.



وأوضح تقرير صادر عن المكتب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أنه تم خلال الربع الأول منح 204 سجلات تجارية و تجديد 44 سجلاً آخراً و تعديل بيانات 16 منشأة تجارية ..



وأشار التقرير إلی أنه تم ضبط وإتلاف كميات من المواد الغذائية والمنظفات المنتهية الصلاحية تضمنت أربعة أطنان و 932 كجم من الألبان ، ألف و 20 كرتون أجبان ، 18 كرتون تمور ، 200 دبة زيت ، طن و10 كجم شاي ، بالإضافة إلى نحو عشرة أطنان عصائر ومشروبات ، 120 كيس قمح .



وذكر التقرير أنه تم ضبط معملاً لإنتاج الشعير وإتلاف 125 لتراً من منتجاته منتهية الصلاحية ، و إغلاق معمل لإنتاج الهيدروجين مخالف لشروط الإنتاج واتلاف 254 كرتوناً منتهي بداخله ، كما تم ضبط معملاً لإنتاج الملح لايحتوي علی مادة اليود.



ولفت التقرير إلی أن الفرق الميدانية ضبطت 25 مخالفة مركزية ومحلية منها 11 مخالفة تتعلق بزيادة الأسعار و ثماني مخالفات عدم إشهار الأسعار ومخالفتي معامل و أربع مخالفات إعاقة مهام اللجان .







فيما أكد مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة أمين شايع أنه تم اتخاد الاجراءات القانونية ازاء هذه المخالفات ، منوهاً إلى استمرار الحملات الميدانية للرقابة علی الاسعار و متابعة استقرار الوضع التمويني وضبط المواد المنتهية الصلاحية لحماية المستهلك .

سبأ [20/أبريل/2017]سبأ